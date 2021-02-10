МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к евро в среду вечером продолжает снижаться после публикации данных по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.24 мск курс евро к доллару рос до 1,2127 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2117 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 104,65 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 90,31 пункта.

Потребительские цены в США в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%. При этом аналитики ожидали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,5%, в месячном — на уровне 0,3%.

Позднее в среду ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Трейдеров интересуют его возможные взгляды на дальнейшую монетарную политику. В январе регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и уточнил, что намерен сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Аналитики MUFG Bank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что доллар может продолжить снижение в том случае, если Пауэлл подтвердит ожидания рынков по сохранению мягкой монетарной политики.

Участники торгов продолжают следить за процессом принятия мер по поддержке экономики США. В конце прошлой недели палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.