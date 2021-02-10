МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций второй день подряд упал в среду по основным биржевым индексам вслед за мировыми рынками.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,79%, до 3399,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1448,31 пункта.

Большинство западных фондовых индексов снижаются вечером в пределах 0,7%.