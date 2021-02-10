2021-02-10T19:00:16+03:00
2021-02-10T19:00:16+03:00
2021-02-10T19:00:16+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210210/833016794.html
Российский рынок акций упал по фондовым индексам
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций второй день подряд упал в среду по основным биржевым индексам вслед за мировыми рынками. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на... ПРАЙМ, 10.02.2021
рынок акций рф, новости, рынки, акции
https://1prime.ru/images/83294/14/832941487.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83294/14/832941487.jpg
https://1prime.ru/images/83294/14/832941486.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83294/14/832941486.jpg
https://1prime.ru/images/83294/14/832941485.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83294/14/832941485.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций второй день подряд упал в среду по основным биржевым индексам вслед за мировыми рынками.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,79%, до 3399,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1448,31 пункта.
Большинство западных фондовых индексов снижаются вечером в пределах 0,7%.