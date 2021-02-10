МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,45%, до 6,63 доллара, "Новатэка" — снизилась на 1,35%, до 182,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,86%, до 75,8 доллара, "Газпрома" — на 0,79%, до 6,02 доллара, "Газпром нефти" — на 2,17%, до 22,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,17%, до 34,36 доллара, "Северстали" — на 0,23%, до 17,31 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,36%, до 28 долларов.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,16%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 0,45%, до 14,41 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,02%, до 47,95 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,1%, до 9,56 доллара, "Магнита" — на 2,47%, до 15,37 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 2,58%, до 3,4 доллара.