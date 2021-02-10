МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду закрылись снижением на фоне публикации финансовых отчетностей ряда крупных европейских компаний, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,12%, до 6523,47 пункта, французский CAC 40 — на 0,36% до 5670,8 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,56%, до 13932,97 пункта.

Инвесторы отыгрывали данные отчетностей компаний. Так, акции датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk подешевели на 6,8%. Хотя компания сообщила о чистой прибыли в 1,3 миллиарда долларов против убытка в 72 миллиона долларов годом ранее, показатель оказался хуже прогнозов аналитиков в 1,39 миллиарда долларов. Компания также отметила, что скачок спроса привел к проблемам в цепочках поставок и нехватке оборудования.

Кроме того, пивоваренный концерн Heineken по итогам 2020 года получил убыток в размере 204 миллионов евро против прибыли в 2,17 миллиарда евро годом ранее. Акции компании упали в цене на 5,1%.

В то же время бумаги крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG выросли в цене на 6,4% на фоне прогноза компании по продажам. Компания в текущем фингоду ожидает роста продаж на 7-9%, хотя они и будут ниже докризисного уровня.

Аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley) отметил агентству Ассошиэйтед Пресс, что "импульс", который способствовал росту на предыдущих торговых сессиях, начал иссякать, и рынкам "просто нужно отдохнуть".