МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов четверга растет на 0,08%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 10 копеек, до 73,85 рубля, евро теряет 8 копеек, достигая 89,52 рубля, следует из данных Московской биржи.