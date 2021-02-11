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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210211/833019697.html
Индекс Мосбиржи незначительно растет в начале дня
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Индекс Мосбиржи в начале торгов четверга растет на 0,08%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 10 копеек, до 73,85 рубля, евро теряет 8 копеек,... ПРАЙМ, 11.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов четверга растет на 0,08%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 10 копеек, до 73,85 рубля, евро теряет 8 копеек, достигая 89,52 рубля, следует из данных Московской биржи.