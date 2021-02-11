МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Фондовые биржи Австралии и Гонконга закрылись разнонаправленно в четверг в условиях сниженных торговых оборотов и выходных на других крупных фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торговых площадок. Биржевые индексы США отскочили от рекордных показателей

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,45%, до 30173,57 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%, до 6850,1 пункта. Фондовые биржи Китая, Южной Кореи и Японии были закрыты в четверг в связи с праздниками. накануне индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,43%, до 3655,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite подскочил на 1,75%, до 2460,54 пункта, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,19%, до 29562,93 пункта, а южнокорейский KOSPI вырос на 0,52%, до 3100,58 пункта.

Как отмечает агентство Франс Пресс, объем торгов на оставшихся в работе биржах сократился из-за праздников на ключевых рынках, особенно в связи с Новым годом по лунному календарю, когда в соответствующих странах деловая активность прекращается на несколько дней.

В условиях наступающего делового спада в АТР инвесторы в Австралии и Гонконге пытались ориентироваться на США, но там ситуация на биржах тоже оказалась неоднозначной. В ходе торгов основные американские индексы побили очередные рекорды, но затем понизились и в итоге закрылись разнонаправленно, а вырос только промышленный Dow Jones. Российский рынок акций растет в начале торгов

В свою очередь американские инвесторы находятся в ожидании всплеска инфляции ввиду планируемых масштабных госрасходов. Пока же, по последним данным, годовые темпы роста потребительских цен по итогам января остались на уровне декабря в 1,4%, хотя аналитики ждали ускорения до максимума с марта 2020 года в 1,5%.

"Хотя инфляция не отражается в данных прямо сейчас, рост потребительских цен продолжается благодаря бюджетным и денежно-кредитным стимулам и отложенному потребительскому спросу, который должен усилиться по мере восстановления экономики", — сказала агентству директор по инвестициям Quadratic Capital Нэнси Дэвис (Nancy Davis).