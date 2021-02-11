МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг в основном демонстрируют небольшой рост на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Германии в январе ожидаемо составила 1%

По состоянию на 11.41 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,15% — до 6535,04 пункта, французский CAC 40 — опускался на символические 0,02%, до 5669,9 пункта, немецкий DAX — рос на 0,14%, до 13951,7 пункта.

Инвесторы внимательно следят за корпоративными новостями и финансовыми отчетностями компаний, которые в отсутствие прочих значимых факторов являются основными рыночными драйверами. Инвесторы оценивают перспективы восстановления бизнеса после пандемии.

Бумаги Coca-Cola HBC растут в цене почти на 4%. Чистая прибыль Coca-Cola HBC по итогам 2020 года снизилась на 14,9% — до 414,9 миллиона евро, оказавшись лучше прогноза в 401,5 миллиона евро. О хороших результатах также сообщила британская AstraZeneca. Прибыль, выручка и прибыль на акцию выросли в четвертом квартале, в 2021 году компания также прогнозирует рост. Бумаги компании дорожают на 1,7%.

Тем временем бумаги итальянской банковской группы Unicredit теряют в цене более 2%. По итогам четвертого квартала группа увеличила чистый убыток на 41% в годовом выражении — до 1,18 миллиарда евро. Чистый убыток в 2020 году составил 2,8 миллиарда евро против прибыли годом ранее.

Осторожность на европейских рынках также обусловлена снижением темпов ралли на других фондовых рынках. Так, американские биржи в среду закрылись без определенной динамики.