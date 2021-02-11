МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Фондовые биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях

По состоянию на 12.06 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,35%, до 6,65 доллара, "Новатэка" — на 0,14%, до 182,75 доллара, "Лукойла" — на 0,01%, до 75,81 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,55%, до 5,99 доллара, "Газпром нефти" — на 0,22%, до 22,45 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,06%, до 33,34 доллара, "Северстали" — на 0,09%, до 17,3 доллара, НЛМК — росла на 0,39%, до 28,11 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,16%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 0,12%, до 14,43 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,05%, до 47,92 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 1,67%, до 9,4 доллара, "Магнита" — на 0,26%, до 15,33 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 1,99%, до 3,47 доллара.