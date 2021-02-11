МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Клиенты Sber Private Banking – инвесторы с активами от 100 миллионов рублей – по итогам года впервые вложили более половины портфеля в инвестиционные инструменты и проявляют всё больше интереса к акциям на фоне роста аппетита к рисковым активам, рассказала журналистам руководитель Sber Private Banking Евгения Тюрикова. Эксперт предложил инструменты для инвестирования материнского капитала

"В 2020 году наш бизнес демонстрировал уверенный рост… И мы перешагнули важный для нас порог – более 50% инвестиций в портфелях наших клиентов. В два раза увеличилась услуга инвестиционного консультирования… В 2020 году у клиентов Sber Private Banking вырос аппетит к риску, в их портфелях доля акций увеличилась с 27 до 35% а доля облигаций — снизилась с 63 до 49%", — сказала она.

"При этом переток из облигаций в акции шёл не только весной на минимумах рынка, но и в течение всего года, и мы наблюдаем это и сейчас. При этом рисковые активы в портфелях наших клиентов составляют 51%", — уточнила глава Sber Private Banking.

Как отмечается в материалах к онлайн-конференции, в 2019 году инвестиционные и банковские продукты распределялись в клиентском портфеле компании в соотношении 45 к 55.

"Финансовые рынки в 2020 году характеризовались непредсказуемой, очень сложной, экстремальной волатильностью… Самый большой риск – это не предпринимать никаких рисков… И это прекрасно понимают наши клиенты, поэтому 23% от общегодового количества сделок и 16% — по объёму пришлось на апрель, когда рынки начали восстанавливаться. Инвесторы входили в рынок на привлекательных уровнях и дальше фиксировали прибыль", — также рассказала Тюрикова.