Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании данных рынка труда
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в четверг в ожидании свежих статданных, которые покажут, как восстанавливается рынок труда страны от "коронавирусного" кризиса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25%, до 31406 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,49%, до 13710,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 3915,12 пункта.
Два основных рыночных фактора для фондового рынка США сейчас — отчётность корпораций и ожидания новых госвливаний в экономику в виде готовящегося к принятию властями пакета на 1,9 триллиона долларов.
До открытия торгов в США будет опубликована еженедельная статистика занятости в стране. Аналитики прогнозируют снижение числа заявок на пособие по безработице в США на 22 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 757 тысяч. Как пишет газета Wall Street Journal, хотя некоторые данные свидетельствуют об улучшении ситуации на рынке труда, инвесторы ожидают, что показатель числа заявок на пособие по безработице подтвердит потребность в дополнительной экономической поддержке.
Рынки США взяли передышку
"Очевидно, что значительное количество рабочих мест было потеряно, и понятно, что существует потребность в дополнительной финансовой поддержке", — сказал изданию руководитель международного отдела решений по управлению активами в Goldman Sachs Asset Management Шокат Бунглавала (Shoqat Bunglawala). Эксперт считает, что элемент дополнительной экономической помощи важен и для поддержки потребителей.
Трейдеры также продолжают наблюдать за сезоном корпоративной отчетности в стране. До открытия торгов свои отчёты за минувший квартал опубликуют такие компании, как PepsiCo, Kraft Heinz, Tyson Foods и Kellogg, а после закрытия торгов — Walt Disney. Пока подавляющее большинство выходившей отчётности превосходило ожидания. "Сезон отчетности в США действительно феноменальный. Есть фундаментальные причины для роста рынков акций", — отметил рыночный стратег BNP Paribas Asset Management Дэниел Моррис (Daniel Morris).
https://1prime.ru/Financial_market/20210211/833023162.html