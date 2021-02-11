МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в четверг в ожидании свежих статданных, которые покажут, как восстанавливается рынок труда страны от "коронавирусного" кризиса, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно в ожидании статистики из США

По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25%, до 31406 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,49%, до 13710,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 3915,12 пункта.

Два основных рыночных фактора для фондового рынка США сейчас — отчётность корпораций и ожидания новых госвливаний в экономику в виде готовящегося к принятию властями пакета на 1,9 триллиона долларов.

До открытия торгов в США будет опубликована еженедельная статистика занятости в стране. Аналитики прогнозируют снижение числа заявок на пособие по безработице в США на 22 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 757 тысяч. Как пишет газета Wall Street Journal, хотя некоторые данные свидетельствуют об улучшении ситуации на рынке труда, инвесторы ожидают, что показатель числа заявок на пособие по безработице подтвердит потребность в дополнительной экономической поддержке. Рынки США взяли передышку

"Очевидно, что значительное количество рабочих мест было потеряно, и понятно, что существует потребность в дополнительной финансовой поддержке", — сказал изданию руководитель международного отдела решений по управлению активами в Goldman Sachs Asset Management Шокат Бунглавала (Shoqat Bunglawala). Эксперт считает, что элемент дополнительной экономической помощи важен и для поддержки потребителей.

Трейдеры также продолжают наблюдать за сезоном корпоративной отчетности в стране. До открытия торгов свои отчёты за минувший квартал опубликуют такие компании, как PepsiCo, Kraft Heinz, Tyson Foods и Kellogg, а после закрытия торгов — Walt Disney. Пока подавляющее большинство выходившей отчётности превосходило ожидания. "Сезон отчетности в США действительно феноменальный. Есть фундаментальные причины для роста рынков акций", — отметил рыночный стратег BNP Paribas Asset Management Дэниел Моррис (Daniel Morris).