МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно прибавляет и против доллара, и евро, отыгрывая укрепление "развивающихся" валют, вербальные интервенции и преимущественное повышение фондовых индексов в мире.

Коррекция стоимости нефти после обновления накануне очередных максимумов более чем за год сдерживает рост курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.48 мск снижается на 15 копеек, до 73,80 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 89,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Минфин нашел способ усилить позиции рубля

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПОНЕМНОГУ ПРИБАВЛЯТЬ

Российская валюта в четверг умеренно повышается к основным резервным валютам. Участники торгов отыгрывают сохранение аппетита к риску на мировых фондовых площадках и форексе. Об этом сигнализирует то, что западные биржевые индексы в основном прибавляют, а "развивающиеся" валюты преимущественно дорожают против доллара.

Вербальные интервенции также играют на стороне рубля. Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах.

При этом стоимость барреля сорта Brent в четверг корректируется после обновления накануне максимума с января прошлого года.

Игроки оценивают данные очередного доклада Международного рейтингового агентства (МЭА), которое, в частности, понизило прогноз мирового спроса на нефть в текущем году и теперь ждет его роста на 5,4 миллиона баррелей в сутки. Также, по данным документа, добыча нефти стран ОПЕК в январе выросла на 240 тысяч баррелей в сутки к уровню декабря, до 25,45 миллиона баррелей в день.

В итоге курсы доллара и евро снижаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,5 тысячи за баррель сорта Brent – у максимумов за несколько лет. "Сбер" рассказал, во что вкладываются состоятельные клиенты

ПРОГНОЗЫ

Важных "локальных" событий для рубля сейчас нет, поэтому основную скрипку играют внешние факторы, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Сегодня ждем консолидации курса доллара около 73,8 рубля с попытками российской валюты продолжить укрепление. Свои цели на первое полугодие в коридоре 72-72,5 рубля за доллар сохраняем", — добавил он.

"Мы ориентируемся на торги в коридоре 73,5-74,5 рубля за доллар", — добавил Олег Кочетков из "МТС банка".

С учетом корректировок нефти на уровне 61 доллар за баррель сорта Brent равновесный курс доллара составляет 66 рублей, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

"Отклонение текущего курса (на 7 рублей, или 10%), на наш взгляд, обусловлено ожиданием жестких санкций (рынок предполагает 50%-ную вероятность их введения). Мы не считаем, что эта вероятность снизится до нуля, поэтому лишь небольшая часть потенциала укрепления рубля может реализоваться", — также полагают эксперты банка.