МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял утренний оптимизм и умеренно снижается по индексу Мосбиржи, при этом индекс РТС слабо подрастает на поддержке укрепляющегося рубля, следует из данных торгов.

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Рублевый индекс Мосбиржи к 15.50 мск снизился на 0,16%, до 3394,21 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,11%, до 1449,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 20 копеек, до 73,75 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 89,48 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,85% — до 60,95 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Малоликвидные акции "Черкизово" растут на 6,34% и уже подскакивали на 8,25%, до 2178 рублей – максимума с 18 января, на новостях по дивидендам.

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Ранее в четверг совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошедшего года в размере 134 рубля на акцию.

Акции НЛМК максимально поднимались на 1,33% после сообщения о рекомендации совета директоров компании по дивидендам. К текущему моменту акции компании снижаются (-0,13%).

Совет директоров группы НЛМК рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала 2020 года в размере 7,25 рубля на акцию. По итогам четвертого квартала 2019 года НЛМК выплатил дивиденды в размере 3,12 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут вырасти в 2,3 раза. Их общая сумма может составить около 43,45 миллиарда рублей.

Также компания опубликовала отчет по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год.

"Отчетность вышла близко к ожиданиям. Долговая нагрузка по-прежнему ниже 1хEBITDA, поэтому НЛМК сохранила щедрую дивидендную политику, направляя около половины свободного денежного потока на дивиденды", — говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Также в лидерах роста – депозитарные расписки "Ленты" (1,49%), акции "Фосагро" (1,27%), префы "Мечела" (1,21%), "ВСМПО-Ависма" (1,07%) и акции "Русгидро" (1,05%).

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В лидерах снижения – акции "М.Видео" (-2,44%), префы "Центрального телегарфа" (-1,86%), акции "Детского мира" (-1,8%), ГК "ПИК" (-1,7%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,48%), а также акции "Магнита" (-1,42%), АФК "Система" (-1,4%), "Русала" (-1,33%), "Газпром нефти" (-1,29%) и акции "Яндекса" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

К уверенным покупкам инвесторы, судя по всему, пока все же не готовы, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на недельном минимуме 3367 пунктов, у индекса РТС — на минимуме текущей недели 1442 пунктов. Если глобальные площадки возобновят снижения, эти поддержку могут быть проверены на прочность уже до конца недели", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В четверг инвесторы будут оценивать еженедельный отчет о количестве обращений за пособием по безработице в США (16.30 мск). Если показатель существенно превысит ожидания, это способно вызвать волну распродаж рисковых активов, добавляет аналитик.