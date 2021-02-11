МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял утренний оптимизм и умеренно снижается по индексу Мосбиржи, при этом индекс РТС слабо подрастает на поддержке укрепляющегося рубля, следует из данных торгов. Нефть продолжает дешеветь после выхода доклада МЭА

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 20 копеек, до 73,75 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 89,48 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,85% — до 60,95 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Малоликвидные акции "Черкизово" растут на 6,34% и уже подскакивали на 8,25%, до 2178 рублей – максимума с 18 января, на новостях по дивидендам. Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на бирже Лондона

Ранее в четверг совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошедшего года в размере 134 рубля на акцию.

Акции НЛМК максимально поднимались на 1,33% после сообщения о рекомендации совета директоров компании по дивидендам. К текущему моменту акции компании снижаются (-0,13%).

Совет директоров группы НЛМК рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала 2020 года в размере 7,25 рубля на акцию. По итогам четвертого квартала 2019 года НЛМК выплатил дивиденды в размере 3,12 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут вырасти в 2,3 раза. Их общая сумма может составить около 43,45 миллиарда рублей.

Также компания опубликовала отчет по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год.

"Отчетность вышла близко к ожиданиям. Долговая нагрузка по-прежнему ниже 1хEBITDA, поэтому НЛМК сохранила щедрую дивидендную политику, направляя около половины свободного денежного потока на дивиденды", — говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Также в лидерах роста – депозитарные расписки "Ленты" (1,49%), акции "Фосагро" (1,27%), префы "Мечела" (1,21%), "ВСМПО-Ависма" (1,07%) и акции "Русгидро" (1,05%). Рубль слегка укрепляется, несмотря на дешевеющую нефть





В лидерах снижения – акции "М.Видео" (-2,44%), префы "Центрального телегарфа" (-1,86%), акции "Детского мира" (-1,8%), ГК "ПИК" (-1,7%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,48%), а также акции "Магнита" (-1,42%), АФК "Система" (-1,4%), "Русала" (-1,33%), "Газпром нефти" (-1,29%) и акции "Яндекса" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

К уверенным покупкам инвесторы, судя по всему, пока все же не готовы, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на недельном минимуме 3367 пунктов, у индекса РТС — на минимуме текущей недели 1442 пунктов. Если глобальные площадки возобновят снижения, эти поддержку могут быть проверены на прочность уже до конца недели", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В четверг инвесторы будут оценивать еженедельный отчет о количестве обращений за пособием по безработице в США (16.30 мск). Если показатель существенно превысит ожидания, это способно вызвать волну распродаж рисковых активов, добавляет аналитик.