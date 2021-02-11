МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг пытаются расти на фоне финансовых отчетностей компаний, но слабая статистика по рынку труда сдерживает рост, свидетельствуют данные торгов. Куда улетит рубль, если Центробанк снизит ставку по рецепту МВФ

По состоянию на 18.06 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1% — до 31469,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 14020,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 39163 пункта.

Инвесторы продолжают отыгрывать сезон корпоративных отчетностей. Так, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz опубликовал данные за четвертый квартал: чистая прибыль компании выросла в 5,7 раза в годовом выражении, до 1 миллиарда долларов. Акции компании растут в цене на 6,6%.

В то же время недельная статистика по рынку труда США оказалась хуже прогнозов. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 февраля, снизилось на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 793 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения до 757 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения — до 812 тысяч с 779 тысяч. Минфин нашел способ усилить позиции рубля

Рынки также ожидают ясности с пакетом стимулирования экономики США. В конце прошлой недели палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

Аналитик ThinkMarkets.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чье мнение приводит агентство Market Watch, считает, что инвесторы, похоже, "счастливы покупать на спадах, поскольку с нетерпением ждут новых стимулов".