МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером продолжает дешеветь к евро на статистике по рынку труда США, свидетельствуют показатели торгов. Нефть дешевеет на фоне публикации доклада ОПЕК

По состоянию на 18.56 мск курс евро к доллару рос до 1,2134 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2116 доллара. Курс доллара к иене при этом повышался до 104,72 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 90,34 пункта.

Рынки отреагировали на макростатистику по США, которая оказалась хуже прогнозов. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 февраля, снизилось на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 793 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения до 757 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения — до 812 тысяч с 779 тысяч.

Поддержку евро также оказывает оптимизм инвесторов по восстановлению экономики в 2021 году, который присутствует на рынках на текущей неделе. Аналитики Capital Economics считают, что во второй половине 2020 года удалось снизить ущерб экономике, нанесенный ограничениями для сдерживания коронавируса.

"К счастью, учитывая, что большинство бизнесов в сфере услуг, похоже, адаптировались к жизни в условиях ограничений, связанных с вирусом, экономические последствия должны оставаться небольшими по сравнению с падением объемов производства, наблюдавшимся в первой половине 2020 года", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков.