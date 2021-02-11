МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

"Московская биржа

Российский рынок акций закрылся небольшим ростом

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,27%, до 6,71 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,22%, до 182,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,24%, до 76,74 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,1%, до 6,02 доллара, "Газпром нефти" — на 21,78%, до 22,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,28%, до 34,8 доллара, "Северстали" — на 0,06%, до 17,32 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,21%, до 27,94 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,62%, до 0,97 доллара, Сбербанка — не изменились в цене, оставшись на уровне в 14,41 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,1%, до 47,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,26%, до 9,44 доллара, "Магнита" — выросла на 0,13%, до 15,39 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,47%, до 3,45 доллара.