МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся небольшим ростом

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,27%, до 6,71 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,22%, до 182,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,24%, до 76,74 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,1%, до 6,02 доллара, "Газпром нефти" — на 21,78%, до 22,1 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,28%, до 34,8 доллара, "Северстали" — на 0,06%, до 17,32 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,21%, до 27,94 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,62%, до 0,97 доллара, Сбербанка — не изменились в цене, оставшись на уровне в 14,41 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,1%, до 47,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 1,26%, до 9,44 доллара, "Магнита" — выросла на 0,13%, до 15,39 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1,47%, до 3,45 доллара.