МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в четверг закрылись преимущественно ростом, участники торгов реагировали на финансовые показатели ряда европейских компаний, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций закрылся небольшим ростом

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07%, до 6528,72 пункта, французский CAC 40 снизился на незначительные 0,02% до 5669,82 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,77%, до 14040,91 пункта.

В ходе торгов инвесторы следили за корпоративными новостями и отчетностями крупных компаний. Финансовые результаты являются одним из индикаторов состояния экономики, на основе которых на рынке оцениваются перспективы восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Так, бумаги Coca-Cola HBC выросли в цене на 4,7%. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года снизилась на 14,9% — до 414,9 миллиона евро, но оказалась лучше прогноза в 401,5 миллиона евро.

О положительных финансовых результатах за четвертый квартал также сообщила британская AstraZeneca. Прибыль, выручка и прибыль на акцию выросли за отчетный период, в 2021 году компания также прогнозирует рост показателей. Акции компании подешевели по итогам торгов на незначительные 0,01%, при этом в ходе торгов поднимались более чем на 1%.

"Результаты четвертого квартала превзошли ожидания, подтверждая, что восстановление прибыли идет по плану", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела стратегии по европейскому фондовому рынку Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau).