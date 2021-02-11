Европейские биржи в основном выросли на корпоративных отчетностях
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в четверг закрылись преимущественно ростом, участники торгов реагировали на финансовые показатели ряда европейских компаний, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07%, до 6528,72 пункта, французский CAC 40 снизился на незначительные 0,02% до 5669,82 пункта, немецкий индекс DAX вырос на 0,77%, до 14040,91 пункта.
В ходе торгов инвесторы следили за корпоративными новостями и отчетностями крупных компаний. Финансовые результаты являются одним из индикаторов состояния экономики, на основе которых на рынке оцениваются перспективы восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Так, бумаги Coca-Cola HBC выросли в цене на 4,7%. Чистая прибыль компании по итогам 2020 года снизилась на 14,9% — до 414,9 миллиона евро, но оказалась лучше прогноза в 401,5 миллиона евро.
О положительных финансовых результатах за четвертый квартал также сообщила британская AstraZeneca. Прибыль, выручка и прибыль на акцию выросли за отчетный период, в 2021 году компания также прогнозирует рост показателей. Акции компании подешевели по итогам торгов на незначительные 0,01%, при этом в ходе торгов поднимались более чем на 1%.
"Результаты четвертого квартала превзошли ожидания, подтверждая, что восстановление прибыли идет по плану", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела стратегии по европейскому фондовому рынку Barclays Эмманюэля Ко (Emmanuel Cau).
https://1prime.ru/Financial_market/20210211/833026661.html