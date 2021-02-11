МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером усилил укрепление против доллара и евро, отыгрывая попытки рынка нефти вернуться к росту.

Укрепление "развивающихся валют" и повышение мировых фондовых индексов сигнализирует о росте аппетита к риску и поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.21 мск снижался на 23 копейки, до 73,72 рубля, курс евро рос на 19 копеек, до 89,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Минфин нашел способ усилить позиции рубля

РУБЛЬ УСИЛИВАЕТ РОСТ

Российская валюта в четверг торгуется в плюсе, отыгрывая сохранение аппетита к риску на мировых фондовых площадках и форексе. Об этом сигнализирует повышение западных биржевых индексов, а также укрепление "развивающихся валют" против доллара.

Инвесторы ожидают ясности с пакетом стимулирования экономики США. В конце прошлой недели палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

При этом стоимость барреля сорта Brent вечером сократила темпы падения, что частично поддержало курс рубля.

Однако сдерживающее влияние на курс российской валюты оказывает неопределенность относительно риторики ЦБ РФ по монетарной политике по итогам завтрашнего решения по ключевой ставке.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется на уровне 4,5 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет. Нефть дешевеет на фоне публикации доклада ОПЕК

ПРОГНОЗЫ

Доллар приближался к отметке 73,5 рубля, следующая цель – 73,2 рубля, и она может быть взята в течение суток, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Однако на конец недели ожидается откат доллара вверх с закреплением около 74 рублей. Евро прочно удерживается выше 89,3 рубля. В пятницу наиболее вероятный сценарий – возвращение ближе к уровню 89,8 рубля", — оценил он.

Наиболее важной для рубля завтра станет общая риторика ЦБ РФ в отношении перспектив денежно-кредитной политики, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Позитивным фактором выступает то, что ЦБ РФ, похоже завершил цикл монетарного смягчения", — добавляет она.

В пятницу курс доллара будет колебаться в пределах 73,5-74,5 рубля, оценил Александр Бахтин из компании "БКС премьер".