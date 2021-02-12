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https://1prime.ru/Financial_market/20210212/833028590.html
Курс рубля снижается к доллару и евро вслед за нефтью
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Курс рубля снижается и к доллару, и к евро на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск пятницы растёт на 33 копейки, до... ПРАЙМ, 12.02.2021
россия, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Курс рубля снижается и к доллару, и к евро на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск пятницы растёт на 33 копейки, до 73,94 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 89,62 рубля.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,85% — до 60,6 доллара за баррель.