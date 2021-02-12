МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Курс рубля снижается и к доллару, и к евро на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск пятницы растёт на 33 копейки, до 73,94 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 89,62 рубля. Куда улетит рубль, если Центробанк снизит ставку по рецепту МВФ

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,85% — до 60,6 доллара за баррель.