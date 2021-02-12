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https://1prime.ru/Financial_market/20210212/833028658.html
Российский рынок акций снижается на ухудшении внешнего фона
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Российский рынок акций снижается на ухудшении настроений инвесторов на западных площадках и рынке нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10... ПРАЙМ, 12.02.2021
рынок акций, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на ухудшении настроений инвесторов на западных площадках и рынке нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск пятницы снижался на 0,78% — до 3387,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,24% — до 1443,26 пункта.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,9% — до 60,59 доллара за баррель.