МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на ухудшении настроений инвесторов на западных площадках и рынке нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск пятницы снижался на 0,78% — до 3387,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,24% — до 1443,26 пункта. Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,9% — до 60,59 доллара за баррель.