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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210212/833029219.html
Средневзвешенный курс доллара вырос до 73,94 рубля
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс... ПРАЙМ, 12.02.2021
курсы валют, доллар, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 17,99 копейки, составив 73,9378 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,7579 рубля за доллар.