МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 17,99 копейки, составив 73,9378 рубля, свидетельствуют данные биржи. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,7579 рубля за доллар.