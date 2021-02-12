МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,1%, до 6,64 доллара, "Новатэка" — на 2,06%, до 178,35 доллара, "Лукойла" — на 2,12%, до 75,11 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 2,29%, до 5,88 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,34%, до 22,18 доллара. Сотни тысяч – не предел. Зачем Илон Маск разгоняет биткоин

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 2,43%, до 33,95 доллара, "Северстали" — на 0,98%, до 17,15 доллара, НЛМК — на 1,22%, до 27,6 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 1,19%, до 0,96 доллара, Сбербанка — на 2,01%, до 14,12 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,98%, до 46,95 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 3,18%, до 9,14 доллара, "Магнита" — на 1,56%, до 15,15 доллара. Цена бумаг "Ленты" снижалась на 0,22%, до 3,44 доллара.