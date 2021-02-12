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https://1prime.ru/Financial_market/20210212/833029572.html
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за неделю
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Курс рубля усиливает снижение к доллару и евро на снижении цен на нефть, евро впервые за неделю подскочил выше 90 рублей, доллар закрепился выше 74 рублей, следует из данных... ПРАЙМ, 12.02.2021
евро, валюты, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение к доллару и евро на снижении цен на нефть, евро впервые за неделю подскочил выше 90 рублей, доллар закрепился выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.24 мск пятницы растёт на 69 копеек, до 74,29 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 89,94 рубля. Несколькими минутами ранее курс европейской валюты поднимался чуть выше 90 рублей.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, до 60,6 доллара за баррель.