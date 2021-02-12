МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение к доллару и евро на снижении цен на нефть, евро впервые за неделю подскочил выше 90 рублей, доллар закрепился выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.24 мск пятницы растёт на 69 копеек, до 74,29 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 89,94 рубля. Несколькими минутами ранее курс европейской валюты поднимался чуть выше 90 рублей.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, до 60,6 доллара за баррель.