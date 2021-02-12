МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение к доллару и евро на снижении цен на нефть, евро впервые за неделю подскочил выше 90 рублей, доллар закрепился выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи.

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Курс доллара расчетами "завтра" на 12.24 мск пятницы растёт на 69 копеек, до 74,29 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 89,94 рубля. Несколькими минутами ранее курс европейской валюты поднимался чуть выше 90 рублей.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, до 60,6 доллара за баррель.