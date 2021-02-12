МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рубль и российский рынок акций не отреагировали на ожидавшееся решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, а также на первые комментарии регулятора, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.34 мск растёт на 63 копейки, до 74,23 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 89,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Рублевый индекс Мосбиржи при этом снижается на 1,03%, до 3379,12 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,88%, до 1433,81 пункта. Тем самым темпы снижения индексов сохраняются прежними.

ЦБ РФ в своих комментариях, в частности, убрал сигнал о величине ключевой ставке, допускавший в дальнейшем ее дополнительное снижение. Регулятор также заявил, что будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Инфляционные ожидания граждан снизились, но остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, также считает регулятор.