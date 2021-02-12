МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,64 копейки — до 89,6052 рубля, курс доллара — на 17,99 копейки, до 73,9378 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 17,38 копейки, составив 80,9881 рубля.