МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рубль днем снижается против доллара и евро, отыгрывая общее охлаждение аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Усиление геополитических рисков поддерживает давление на курс рубля перед выходными.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск рос на 82 копейки, до 74,42 рубля, курс евро — на 74 копейки, до 90,11 рубля, следует из данных Московской биржи. "Роснефть" отчиталась о прибыли по МСФО за 2020 год

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу торгуется в ощутимом минусе, отыгрывая снижение аппетита к риску на мировых финансовых площадках. Об этом сигнализирует неоднозначная динамика западных биржевых индексов, а также ослабление "развивающихся валют" против доллара.

Инвесторы опять обращают внимание на все еще высокие показатели распространения в мире коронавируса, новых мутаций вируса и препятствий, с которыми сталкиваются программы вакцинации во многих странах. Это заставляет инвесторов проявлять осторожность.

При этом стоимость барреля сорта Brent снижается в рамках коррекции на 0,7% — до 60,69 доллара.

Решение и комментарии ЦБ РФ по монетарной политике после ожидавшегося решения оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, спокойно воспринимаются рынком.

При этом определенное давление на рубль оказало искажение рядом СМИ заявления главы МИДа РФ Сергей Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом. Инвесторы не обратили внимания на вторую часть фразы: "если с его (Евросоюза — ред.) стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

Тем не менее, рубль учел этот политический риск, тем более, что министерство иностранных дел ФРГ впоследствии назвало "странным и не поддающимся пониманию" это заявление Лаврова.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,8-1,1%. Рублевая цена нефти колеблется на уровне 4,5 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет. Центральный банк ужесточил сигнал по ключевой ставке

ПРОГНОЗЫ

Заявления главы российского МИДа лишний раз указывают, что перспектив улучшения взаимоотношений с Западом не просматривается, а это вряд ли является хорошей новостью для нашей экономики, говорит Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест", рассуждая о факторах курсообразования рубля.

Пока реакция российского валютного рынка на внешнеполитическую риторику, не выходящую за рамки принципа взаимности, выглядит излишне эмоциональной, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако учитывая, что с ноября в рублевые активы шел большой приток иностранных денег, снижение у нас имеет достаточный потенциал для продолжения даже исключительно на неблагоприятном информационном шуме, связанном с Россией, добавляет он.

"Рубль быстро движется к ближайшим поддержкам, находящимся на недельных минимумах. Это техническое препятствие соответствует отметке 74,75 рубля за доллар и 90,28 рубля за евро. Учитывая возросшие санкционные опасения, эти поддержки могут быть проверены на прочность уже сегодня даже без каких-либо внешних рыночных раздражителей", — добавил Бабин.