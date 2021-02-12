МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается на фоне геополитических факторов, падающей нефти и ослабления рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.27 мск снижался на 0,78%, до 3387,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1437,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 63 копейки, до 74,23 рубля, курс евро — на 35 копеек — 89,71 рубля.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Европейские площадки торгуются разнонаправленно, американские индексы открылись снижением и теряют до 0,38%.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent перешел к слабому росту после снижения в течение дня и поднимается на 0,05% — до 61,17 доллара за баррель. Лавров: Россия готова к разрыву с Евросоюзом

Определенное давление на рубль оказало искажение рядом СМИ заявления главы МИДа РФ Сергей Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом. Инвесторы не обратили внимания на вторую часть фразы: "если с его (Евросоюза — ред.) стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

"Действительно, вчера на фоне ожиданий геополитического характера наблюдалось заметное снижение котировок ОФЗ, вызванное продажами нерезидентов. Сегодня в первой половине дня этот тренд усилился и перекинулся на рынок акций. Впервые за очень долгое время можно было наблюдать картину, чтобы топ-50 бумаг по обороту торговались на отрицательной территории, такого обычно не бывает даже в дни сильной коррекции", — обращает внимание Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Однако, отмечает эксперт, за заявлениями министра иностранных дел не последовало продолжения, стороны демонстрируют нежелание развивать тему геополитики, и ситуация на рынке улучшилась.

"Банк России не упомянул фактор геополитики среди значимых рисков, это тоже оказало поддержку рынку", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – акции "Эн+ Групп" (-2,49%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,18%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,96%), акции Petropavlovsk (-1,42%), расписки Mail.Ru (-1,4%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,34%), акции "М.Видео" (-1,32%), а также расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-1,25%) и акции "Русала" (-1,24%). Сотни тысяч – не предел. Зачем Илон Маск разгоняет биткоин

В лидерах роста – акции ОВК, которые растут на 3,36% и уже подскакивали на 15,87% — до 158,5 рубля — максимума с 4 января. Рост проходил без новостей и на высоких объемах – более 2,7 миллиарда рублей, хотя в обычные дни объем торгов этими бумагами редко превышает 10 миллионов рублей. Для сравнения объем торгов ликвидными акциями "Яндекса" в пятницу к текущему моменту составляет порядка 2,2 миллиарда рублей.

"Сегодняшняя сессия для бумаг ОВК проходит необычайно волатильно: в момент бумаги компании взлетели более чем на 14%, а затем – также стремительно откатились на половину назад. Повышенный объем торгов и высокая волатильность могут свидетельствовать лишь о наличии инсайдерской информации у игроков, в том числе касаемо сделки по продаже активов НПФ "Сафмар", — прокомментировала аналитик ГК "Финам" Наталия Пырьева.

Также в лидерах роста – акции ПИКа (2%), префы "Мечела" (1,77%), акции "Новатэка" (1,4%).

ПРОГНОЗЫ

Хотя рынок по-прежнему в красной зоне, ситуация не выглядит острой, указывает Ващенко из "Фридом Финанс". "Правда, закрытию на более высоком уровне мешает отрицательная динамика фьючерсов в США. Сегодня все же большинство игроков, ориентированных на краткосрочные спекуляции, не склонны оставлять длинные позиции на выходные", — добавляет он.

"Российский рынок закроет день в минусе. Даже без заявлений главы МИД Сергея Лаврова рынок был склонен к снижению. В середине недели неудачная попытка приблизиться к уровню 3500 натолкнулась на распродажи. Даже небольших объёмов хватило, чтобы рынок не смог продолжить своё восстановление. Если же реализуется сценарий дальнейшей вербальной конфронтации с Евросоюзом, то и следующая неделя будет весьма сложной для отечественных акций", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".