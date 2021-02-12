МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в пятницу вечером на фоне укрепления курса американской валюты и роста доходности гособлигаций, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается на фоне геополитических факторов

По состоянию на 17.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5%, или на 9,2 доллара, до 1817,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,32%, до 27,133 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост курса доллара, в результате чего драгметалл становится дороже для держателей иностранной валюты. Увеличение доходности гособлигаций также оказывает давление на стоимость золота.

"Да, доходность (гособлигаций — ред.) выросла вместе с долларом, что не является хорошей новостью для металла, номинированного в долларах", — отметил аналитик ThinkMarkets.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чье мнение приводит агентство Market Watch.

При этом аналитик полагает, что падение стоимости золота будет ограничено длительным восстановлением экономики после пандемии, большим числом заявок на пособие по безработице и приверженностью Федеральной резервной системы (ФРС) США к сохранению ставок в районе 0%.