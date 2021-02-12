МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился второй день подряд по основным фондовым индексам, отыгрывая возврат рынка нефти в район максимумов за год.

Геополитические риски повысили волатильность фондовых торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,37%, до 3427,08 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1461,99 пункта.

За неделю индексы подросли на 1,01% и на 2,11% соответственно. Средняя ставка по вкладам крупнейших банков России снизилась

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ВОЗРОСЛА

Российский фондовый рынок в пятницу повысился по основным биржевым индексам второй день подряд. Геополитические факторы добавляли в течение дня волатильности на торговой площадке.

Так, инвесторы негативно отреагировали искажение рядом СМИ заявления главы МИДа РФ Сергей Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом. Инвесторы не обратили внимания на вторую часть фразы: "если с его (Евросоюза — ред.) стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

При этом стоимость барреля сорта Brent также большую часть корректировалась вниз, добавляя давления на российские активы. Однако вечером нефть уверенно пошла в рост, обновила максимум с января прошлого года и сейчас растет на 2% до 62,37 доллара.

Западные фондовые индексы вечером в основном прибавляют — в пределах 1%, оказывая поддержку стоимости российских акций.

Совпавшее с ожиданиями решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и взвешенная риторика регулятора по монетарной политике не принесли разочарования на рынок акций РФ.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались бумаги ПИКа (+3,4%), акции "Новатэка" (+3,1%), "Газпром нефти" (+2%), "Газпрома" (+1,8%), "Яндекса" (+1,3%). Снизились акции "М.Видео" (-2,8%), "Ленты" (-1,4%), расписки Mail (-1,4%), акции "Мечела" (-2,2%). Германия увеличила закупку российского газа почти на 50%

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в пятницу настроения были неоднозначными, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Неожиданный выход в плюс нефтяных котировок оказал поддержку российскому рынку в конце торгов, заставив задуматься о возможности возвращения к восходящему движению, добавляет она.

"Краткосрочные перспективы рынка, таким образом, вновь смещаются в сторону более оптимистичных, но высокой определенности на биржах по-прежнему нет. Сохранение санкционного давления так или иначе ограничивает оптимизм на отечественных биржах – в ближайшие недели новости о санкциях, в частности, могут прийти из ЕС. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3360-3460 пунктов", — оценила Кожухова.

Индекс Мосбиржи смог удержать позиции в диапазоне 3400-3500 пунктов, констатировал Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Несмотря на это в рамках следующей недели давление на российские акции может усилиться на фоне активизации коррекционных настроений на внешних площадках, что приведет к отступлению рынка в район 3300 пунктов по индексу Мосбиржи", — ожидает он.