Курс рубля на завершающейся рабочей неделе пытался продолжить расти и даже обновил максимумы с 20-х числе января (73,52 рубля к доллару и 89,25 рубля к евро). Однако затем доллар и евро резко отскочили вверх, компенсировав недельный рост.

Основным курсообразующим фактором для колебаний рубля осталось обновление рынком нефти максимумов примерно за год – выше 61 доллара за баррель сорта Brent. При этом она подорожала за февральские сессии более чем на 10%. Однако рост геополитических рисков после заявлений главы МИДа РФ Сергея Лаврова об отношениях Москвы и Евросоюза резко вернул рубль на уровни недельной давности, впрочем, ненадолго.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 80 копеек до уровня 73,8 рубля, евро –на 50 копеек до 89,4 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом подскочила до 4,55 тысячи против 4,45 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ ИДТИ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль начал торговую неделю ростом против доллара и евро, отыгрывая дорогую нефть. Одним из главных факторов продолжающегося ее роста стали усилия ОПЕК+, направленные на дополнительное снижение добычи нефти в феврале-марте. Согласно январским договоренностям, ряд стран согласился дополнительно её сократить суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Ожидания восстановления мировой экономики поддерживаются надеждами на новый пакет стимулирования в США, а также на эффективность вакцины от коронавируса. В перспективе такие меры позитивны для нефтяного спроса.

Позитив для рубля приходил и от решения агентства Fitch, подтвердившего долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России на уровне "BBB" с прогнозом "стабильный". В середине января другое агентство — S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте также на инвестиционном уровне "BBB-", с аналогичным прогнозом – "стабильный".

Однако в середине недели факторы поддержки начали ослабевать. Так, нефть после длительного роста стала пытаться корректироваться вниз. Аналогичную динамику демонстрировали мировые фондовые индексы, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

Фактором, сдерживающим роста рубля, также стали предварительные оценки Банка России о падении положительного сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе в 1,6 раза в годовом исчислении, до 6,8 миллиарда долларов. Причиной стало сокращение экспорта. Профицит торгового баланса при этом упал на 30%, до 9,4 миллиарда долларов. Впрочем, чистый отток капитала из РФ в январе составил 8 миллиардов долларов, снизившись на 12% по сравнению с январем прошлого года.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в разнонаправленных колебаниях против основных резервных валют. Попытки инерционного роста вслед за нефтью сменились его активным падением на фоне резко возросших геополитических рисков.

Давление на рубль оказало искажение рядом СМИ заявления главы МИДа РФ Сергей Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом. Инвесторы не обратили внимания на вторую часть фразы: "если с его (Евросоюза — ред.) стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

Тем не менее, рубль учел этот политический риск, тем более, что министерство иностранных дел ФРГ впоследствии назвало "странным и не поддающимся пониманию" это заявление Лаврова.

Впрочем, ажиотаж вечером пятницы спадает, и игроки опять смотрят на нефть, выходящую в плюс и обновляющую максимумы за год (уже в районе 62 долларов). В итоге рубль быстро переваривает геополитический негатив и готовится учитывать фундаментальные факторы.

ЦБ РФ после ожидавшегося сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% годовых, в своих комментариях, в частности, убрал сигнал, допускавший в дальнейшем ее дополнительное снижение. Регулятор также заявил, что будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Инфляционные ожидания граждан снизились, но остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, также заявил регулятор.

Таким образом, взвешенная риторика регулятора оказывает поддержку курсу рубля. Приближение налогового периода февраля, когда в бюджет ожидается перечисление около 1,5 триллиона рублей, добавляет поддержки валюте РФ.

Между тем, Минфин РФ продолжает фиксировать низкий спрос на российский рублевый госдолг. Ведомство на аукционах в среду разместило ОФЗ трех серий на 49,4 миллиарда рублей, что стало максимальным показателем с середины декабря прошлого года, однако существенно отстает от планов.

Ценовой индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка государственного долга РФ, опустился до десятимесячного минимума, и это может сдержать укрепление рубля.