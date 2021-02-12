МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в пятницу закрылись ростом, поддерживаемые оптимизмом по восстановлению мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок. Российский рынок акций повысился вслед за вышедшей в плюс нефтью

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,94%, до 6589,79 пункта, французский CAC 40 — на 0,6% до 5703,67 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,06%, до 14049,89 пункта.

Европейские биржи в заключительный день недели закрылись в плюсе, несмотря на наблюдаемое в ходе торгов снижение. Ранее инвесторы реагировали на макростатистику по Великобритании. Так, ВВП страны, по предварительной оценке, в 2020 году упал на 9,9%, что стало рекордным годовым снижением за всю историю подсчетов. При этом в четвертом квартале 2020 года показатель снизился на 7,8% в годовом выражении, а в квартальном — вырос на 1%.

В то же время ожидания выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поддержали европейские индексы. Начало вакцинации и усиление карантинных мер практически во всем мире привели к постепенному замедлению темпов заражения, а также к снижению уровней госпитализации и смертности.

"Наиболее вероятным сценарием в ближайшие пару недель, вероятно, станет продолжающееся улучшение новостей из медицинской сферы, а также улучшение в экономике по мере снятия карантина", — приводит агентство Market Watch мнение директора по инвестициям Commonwealth Financial Network Брэда Макмиллана (Brad McMillan).

Аналитик также отметил, что в краткосрочной перспективе на рынках будет наблюдаться волатильность в зависимости от появления новостей, которые в той или иной мере будет действовать на динамику рынков.