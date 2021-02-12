МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу вечером растет до максимальной за восемь лет отметки на общем оптимизме по восстановлению экономики, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на сильном долларе и высокой доходности гособлигаций

По состоянию на 20.30 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,34%, до 3,7843 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее цена меди росла до максимального показателя с 5 октября 2012 года — 8,8037 доллара за фунт.

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,23%, до 8280,5 доллара, алюминия — выросла на 0,02%, до 2079,5 доллара, цинка — поднялась на 2,37%, до 2789,5 доллара за тонну.

Стоимость меди перешла к росту после утреннего снижения. Трейдеры положительно оценивают перспективы восстановления промышленной сферы в течение 2021 года. Это способствует росту спроса на медь, которая широко используется в производстве.

Оптимизм вызван развертыванием вакцинации от коронавируса и постепенным замедлением темпов заболеваемости в мире. Кроме того, аналитики отмечают общий подъем спроса на сырьевые активы.

"В этом году существует чрезвычайный оптимизм в отношении сырьевых товаров. В системе много денег, и сырьевые товары, кажется, рассматриваются инвесторами как безопасный способ хранения своих средств", — сказал агентству Блумберг аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu).