Цены на медь достигли максимума с 2012 года
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу вечером растет до максимальной за восемь лет отметки на общем оптимизме по восстановлению экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.30 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,34%, до 3,7843 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее цена меди росла до максимального показателя с 5 октября 2012 года — 8,8037 доллара за фунт.
По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,23%, до 8280,5 доллара, алюминия — выросла на 0,02%, до 2079,5 доллара, цинка — поднялась на 2,37%, до 2789,5 доллара за тонну.
Стоимость меди перешла к росту после утреннего снижения. Трейдеры положительно оценивают перспективы восстановления промышленной сферы в течение 2021 года. Это способствует росту спроса на медь, которая широко используется в производстве.
Оптимизм вызван развертыванием вакцинации от коронавируса и постепенным замедлением темпов заболеваемости в мире. Кроме того, аналитики отмечают общий подъем спроса на сырьевые активы.
"В этом году существует чрезвычайный оптимизм в отношении сырьевых товаров. В системе много денег, и сырьевые товары, кажется, рассматриваются инвесторами как безопасный способ хранения своих средств", — сказал агентству Блумберг аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu).
https://1prime.ru/Financial_market/20210212/833034398.html