МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером незначительно меняется против доллара и евро, компенсировав ощутимое дневное падение. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

Усиление геополитических рисков было быстро "переварено" российским валютным рынком на фоне резкого перехода нефти к росту и обновления ею максимумов за год.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.25 мск повышался на 10 копеек, до 73,71 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 89,32 рубля, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов пятницы доллар поднимался до 74,47 рубля, евро — до 90,125 рубля.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в пятницу к вечеру компенсировала значительное падение, отмечавшееся на протяжение почти всего дня. Неоднозначная динамика западных биржевых индексов, а также ослабление "развивающихся валют" против доллара давили на курс рубля.

Также российская валюта негативно отреагировала на искажение рядом СМИ заявления главы МИДа РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом. Инвесторы не обратили внимания на вторую часть фразы: "если с его (Евросоюза — ред.) стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ. Средняя ставка по вкладам крупнейших банков России снизилась

Однако стоимость барреля сорта Brent, вяло корректировавшаяся вниз большую часть пятницы, вечером резко пошла вверх и сейчас прибавляет 2,4%, до 62,6 доллара, обновляя максимумы с января прошлого года.

Видимо, игроки опять вспомнили о действиях ОПЕК+ про сокращению нефти и надежды на рост спроса на топливо. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь, ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживают прогнозы по спросу на нефть.

Это помогло рублю компенсировать большую часть дневных потерь. В итоге доллар и евро мало меняются к рублю. Рублевая цена нефти превышает уровень 4,6 тысячи за баррель сорта Brent – максимум за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Американская валюта сохранила позиции в нижней половине диапазона 73-75 рублей, который в начале следующей недели не потеряет свою актуальность, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако ближе к ее окончанию в случае ухудшения внешней конъюнктуры рубль окажется под давлением, что приведет к попыткам американской валюты выйти вверх из данного коридора", — добавил он. Рубль опирается на нефть, но очень чувствителен к геополитике

В начале следующей недели, вероятнее всего, рубль вернется к тренду на укрепление, рассчитывает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Общий фон этому способствует. Не только на внешних рынках, но и на внутреннем. После решения ЦБ сохранить ставку и заявлений о риске роста инфляции рубль на пятничных торгах начал постепенно возвращать часть утраченных позиций против доллара и евро: инвесторы не исключают рост ставки в обозримом будущем (что позитивно для рубля)", — добавил он.