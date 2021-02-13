МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Любимый индикатор американского инвестора Уоррена Баффета достиг пиковых значений, превысив уровни времен "краха доткомов". Речь идет про отношение капитализации фондового рынка США к американскому ВВП. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Bloomberg. Журналисты американского издания получили эту информацию из блога Current Market Evaluation, и утверждают, что "любой последователь Баффета, увидевший это значение, закричал бы от ужаса". Индикатор выражается в процентах, и на данный момент его значение равно 224%. Экономика США начинает год в слабой позиции

Отмечается, что этот показатель рассчитывается как соотношение суммарной стоимости рынка США к ВВП, выраженному в долларах. В том случае, если он приближается к 200%, как это было в 1999 и частично в 2000 годах, то "вы играете с огнем", объяснял ранее сам инвестор в статье для журнала Fortune. Приемлемым уровнем Баффет считает 70-80%.

Авторы Current Market Evaluation подчеркивают, что сейчас индикатор на 84% выше, чем в среднем за всю историю наблюдений, что, по их мнению, говорит о сильной переоценке фондового рынка.

Журналисты Bloomberg отмечают, что "справедливо задаться вопросом, не является ли это еще одной из многих ложных тревог, прозвучавших за последнее десятилетие", приводя такие аргументы, как низкие ставки Федрезерва, политику выкупа активов с рынка, высокий уровень сбережений и помощь экономике на фоне пандемии. Эти факторы ведут к стремительному росту ВВП и прибыли корпораций.

"Даже если политика ФРС будет постоянной, что вряд ли, это все равно не оправдывает стоимость акций в два раза выше среднего значения за 25 лет", — говорит главный стратег компании JonesTrading Майкл О'Рурк. Текущую ситуацию на рынке он считает "удивительной манией".

Вместе с аномальным значением "индикатора Баффета" были зафиксированы рекорды и в других показателях, которые используются для оценки активов. В частности, это наиболее известные финансовые мультипликаторы — P/E и P/S. В США прогнозируют сокращение дефицита бюджета в 2021 году

Bloomberg напоминает, что глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, вновь подчеркнул, что стимулирующая политика американского регулятора не будет отменена в ближайшее время.

Когда доходности 10-летних казначейских облигаций США достигли 1,2%, самого высокого уровня с начала пандемии, доходность индекса S&P 500 составляет 3,1%. "Процентные ставки по-прежнему вряд ли приблизятся к уровню, который подорвет "бычий" рынок акций", — подводит итог агентство.