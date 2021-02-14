МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Курс рубля умышленно никто не сдерживает, а то, что он почти не реагировал на позитивную динамику цен на нефть последние полтора месяца, объясняется геополитическими факторами. К тому же ускорилась инфляция, а это сдерживало приток в рублевые долговые инструменты. Если новых санкций не будет, а нефть продолжит держаться в районе 60 долларов за баррель, котировки могут откатиться к 70 рублям за доллар уже в этом году. Куда улетит рубль, если Центробанк снизит ставку по рецепту МВФ

Цены на нефть с начала года выросли примерно на 20%, а непрерывный тренд на рост сохраняется с января. При этом зависимость курса рубля от нефтяных котировок фактически сошла на нет – если в начале года доллар стоил 73-74 рубля, то к концу января – свыше 76 рублей. Затем рубль начал укрепляться, и на конец уходящей недели закрепился выше 74 рублей.

Однако значимым такое укрепление не назвать, тем более, на фоне того, что с 4 февраля Минфин сократил покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,4 миллиарда рублей в день с 7,1 миллиарда. Это тоже должно было сыграть в пользу российской валюты.

БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА

При этом эксперты считают, что умышленно курс рубля никто не сдерживает. Вместе с тем, он все-таки недооценен.

"Конкретного трейдера, который бы регулировал курс, не существует — работают рыночные механизмы", — уверен начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

"Да, есть бюджетное правило, в рамках которого Банк России в интересах Минфина покупает/продает валюту, однако его влияние на курсообразование не является ключевым. Оно лишь сглаживает потенциальную волатильность, что позитивно для финансовой устойчивости и экономической прогнозируемости", — поясняет он.

Тот факт, что в последние полтора месяца рубль практически не реагировал на позитивную динамику цен на нефть, частично можно списать на геополитические факторы неопределенности — инвесторы закладывали санкционные риски. Ускорялась и инфляция, а это могло сдерживать приток в рублевые долговые инструменты.

Формирование курса рубля идет рыночными механизмами, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила малы и существенно на курс не влияют. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский также убежден в отсутствии искусственного сдерживания роста курса рубля. "Мешают же динамичному укреплению рубля санкционные риски; прекращение торговых войн между Китаем и США, в связи с чем основные средства на emerging markets уходят на китайские рынки; достижение американскими индексами исторических максимумов, что является причиной роста доллара на мировых рынках, а также отложенные планы Минфина по размещению ОФЗ", — комментирует преподаватель.

По его подсчетам, реальная стоимость доллара по паритету покупательной способности (в том числе, с учетом цен на нефть) оценивается на уровне 63-64 рублей за доллар.

Стоит учитывать и общемировой кризис, связанный с пандемией коронавируса – она нанесла значительный ущерб экономике России, что не могло не отразится на курсе. 19 января 2020 года нефть стоила примерно 61 доллар за баррель, и при этом валютная пара USD/RUB торговалась у уровня 62 рубля. На данный момент курс национальной валюты составляет 74 рубля за доллар — разница с началом прошлого года составляет 12 рублей (16,3%), говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов.

СЮРПРИЗЫ ЕЩЕ ВОЗМОЖНЫ

Мы привыкли, что баррель Brent, в среднем, стоит около 3000-3500 рублей. Однако на текущий момент ситуация с курсом рубля осложняется несколькими факторами.

Во-первых, остаётся много неопределённости относительно рисков внешних рестрикций. "Ничего более сурового, чем уже принятые меры нас не ждёт, но сюрпризы возможны", — прогнозирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Если рестрикции ограничатся набором отдельных незначительных организаций и персоналий, то премия за внешнеполитический риск довольно быстро сократится. В этом случае потенциал укрепления может составить до 5%-7%, что соответствует значениям в диапазоне 70,0-72,0 за доллар", — полагает он.

В свою очередь Маслов, предполагает, что ЕС и США исчерпали потенциал для наложения санкций на РФ, и, хотя снимать ограничения они не собираются, но давно не вводят новые, лишь продлевая те, что уже есть.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНТЕРЕС

Другим важным моментом для рубля является отсутствие значимого инвестиционного интереса, добавляет Кочетков. Ставка Центробанка оказалась ниже инфляции, а рынок ОФЗ даёт слишком малую премию относительно инфляции, которая не покрывает риски волатильности рубля.

Ещё до середины лета прошлого года реальная доходность ОФЗ составляла до 2,5%-3,0%, что вполне устраивало международных инвесторов. Сегодня этот разрыв сократился до 1,0%-1,5%. Соответственно, подвижки в инфляции или в доходностях ОФЗ могут изменить эту ситуацию на более благоприятную.

По оценкам МВФ, инфляция в России на конец года будет в районе 3,5%, но пока рынок ориентирован на январский показатель в 5,2%.

"В итоге текущая цена нефти превышает 4400 рублей и это пока является справедливым курсом, хотя и этот курс является очень слабым", — указывает аналитик.

РУБЛЬ ОБРАСТАЕТ СТОРОННИКАМИ

Эксперты достаточно оптимистично оценивают перспективы курса рубля – рано или поздно он последует за нефтяным трендом на укрепление.

При котировках нефти Brent в районе 60 долларов курс USD/RUB при прочих равных может спокойно опуститься в этом году в сторону 70 рублей без реализации геополитических рисков.

"При этом февраль–апрель традиционно является наиболее благоприятным периодом для рубля в течение года", — отмечает Карпунин.

По наблюдениям Зварича, в последние сессии на фоне новых максимумов на рынке энергоносителей рубль уверенно укреплялся, став лидером среди валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль вернулась в диапазон 73-75 рублей. При дальнейшем улучшении внешней конъюнктуры рубль может попытаться выйти вниз из данного коридора. Зачем "роняют" доллар. Мир на грани глобальных валютных войн

Ситуация последних дней представляется весьма обнадеживающей и Казанскому. "В ближайшее время санкционные истории, видимо, не получат активного продолжения, а принятие администрацией президента Байдена очередного комплекса по количественному смягчению ударит по инфляционным ожиданиям, с одной стороны и удешевит заимствования на американских рынках с другой", — говорит он.

По оценкам Кочеткова, число сторонников более крепкого рубля растёт, как в российской аналитической среде, так и среди зарубежных банков.

"В Morgan Stanley прогнозируют укрепление рубля на 6% в ближайшие месяцы. Мы также полагаем, что потенциал укрепления рубля составляет от 5% до 10% при относительно ровном внешнем фоне", — резюмирует аналитик.