МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай, Гонконг — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах    
  USD США — Президентский день — выходной на биржах /на Нью-Йоркской фондовой бирже/    
  CAD Канада — День семьи — выходной на Фондовой бирже Торонто    
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 5,3% 3% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2020) 22,9% 12,7% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -1,6% -1% (факт)
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 2,5% -1%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь) 25,8 млрд евро 25,3 млрд евро
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь) -0,6% 0,6%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB МТС — ВОСА (реестр закрыт 11.01.2021, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме присоединения дочерних обществ и о внесении изменений в Устав)   Цена выкупа у несогласных 328,18 руб за ао