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https://1prime.ru/Financial_market/20210215/833040500.html
Индекс Мосбиржи растет на 1,5% в начале торгов
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Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 1,5%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 42 копейки, до 73,3 рубля, евро опускается ниже 89 рублей... ПРАЙМ, 15.02.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 1,5%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 42 копейки, до 73,3 рубля, евро опускается ниже 89 рублей впервые с 21 января, сообщает Мосбиржа.