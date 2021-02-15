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2021-02-15T10:05:44+03:00

2021-02-15T10:05:44+03:00

2021

https://1prime.ru/Financial_market/20210215/833040500.html

Индекс Мосбиржи растет на 1,5% в начале торгов

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Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 1,5%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 42 копейки, до 73,3 рубля, евро опускается ниже 89 рублей... ПРАЙМ, 15.02.2021

мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60