МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 1,5%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 42 копейки, до 73,3 рубля, евро опускается ниже 89 рублей впервые с 21 января, сообщает Мосбиржа.