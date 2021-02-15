МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника уверенно растет, отыгрывая внешние позитивные сигналы и в первую очередь — новые высоты нефтяных цен. Рубль растет на дорожающей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.23 мск увеличивается на 1,2%, до уровня 3468,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,89%, до 1489,6 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные американские фондовые индексы на вчерашних торгах выросли. С утра фьючерсы на них также повышаются. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заметно прибавили по итогам сегодняшних торгов. Стоимость нефти увеличивается на 1,5% по марке Brent, до 63,3 доллара за баррель, обновляя максимумы с января прошлого года.