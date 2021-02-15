МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии в понедельник закрылись уверенным ростом на ослаблении опасений за мировую экономику, при этом японский Nikkei 225 превысил отметку в 30 тысяч пунктов — впервые более чем за 30 лет, свидетельствуют данные торговых площадок. Власти Японии констатировали сильнейший с 2009 года спад экономики

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 1,57%, до 3149,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,91%, до 6868,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,91%, до 30084,15 пункта. Биржи Китая и Гонконга были закрыты в связи с праздниками.

Уровень закрытия японского индекса Nikkei стал максимальным с августа 1990 года. Позитив инвесторов связан с надеждами на восстановление бизнеса в стране с началом вакцинации от коронавируса. В минувшие выходные минздрав Японии официально одобрил использование вакцины американской фармацевтический компании Pfizer. Таким образом, она стала первой, кто получил соответствующее разрешение в Японии. С 17 февраля в Японии планируется начать вакцинацию около 20 тысяч медицинских работников.

"Поддержку настроениям… оказали надежды на восстановление бизнеса в ожидании начала вакцинации в стране", — прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi). Кроме того, эксперт указал на укрепление надежд на поддержку экономики и смягчение денежно-кредитной политики, что также помогло позитивным настроениям. "Но на этом уровне может возникнуть фиксация прибыли, поскольку рынок перегревается", — добавил он.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на макростатистику из Японии, согласно которой экономика страны по итогам прошлого года испытала сильнейший спад с 2009 года, однако в четвертом квартале ВВП вырос на 3% в квартальном выражении, а в годовом выражении — на 12,7%. Показатели за квартал оказались выше прогноза аналитиков, ожидавших роста на 2,3% и 9,5% соответственно.