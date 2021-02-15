МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price объявила о намерении провести IPО на Лондонской фондовой бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже, следует из сообщения компании. Сеть Fix Price может выйти на IPO

"Fix Price… объявляет о своем намерении опубликовать сегодня регистрационный документ о том, что компания рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции компании", — следует из сообщения.

"Компания намерена подать заявку о включении ГДР в сегмент стандартного листинга официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже", — также добавили в компании.

Продавцами в рамках IPO выступят нынешние акционеры — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна и LF Group DMCC Сергея Ломакина (оба — основатели сети), а также Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd (100%-я "дочка" Goldman Sachs Group). Московская биржа ожидает в текущем году прорыва в сфере IPO

Кроме того, Luncor намерена продать часть ГДР от имени некоторых топ-менеджеров компании и других миноритарных акционеров, чтобы дать им возможность "монетизировать часть своего пакета акций". Основатели сети "сохранят существенную долю в компании" после IPO, отмечается в сообщении.

Организаторами IPO станут BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.