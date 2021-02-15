МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в понедельник растут, примерно повторяя динамику закрытия тех бирж Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где торги сегодня проходили, свидетельствуют данные площадок. Фондовые биржи Азии закрылись в плюсе

По состоянию на 13.24 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,48%, до 6687,95 пункта, французский CAC 40, на 1,19%, до 5772,09 пункта, немецкий DAX — на 0,32%, до 14094,65 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на динамику на закрытие фондовых рынков Южной Кореи, Австралии и Японии — по итогам торгов индексы выросли на 0,9% и более, а японский Nikkei достиг отметки в 30 тысяч пунктов, впервые с 1990 года.

На глобальных рынках по-прежнему преобладает оптимизм по отношению к восстановлению мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Основные надежды инвесторы возлагают на вакцинацию, отмечая, что снятие жестких карантинных мер станет основой для дальнейшего развития экономики. Также поддержку рынкам оказывает продолжающаяся мягкая политика мировых центробанков. Профицит торгового баланса еврозоны в декабре неожиданно вырос

"Для инвесторов нет ничего приятнее, чем видеть улучшения экономических данных, зная, что "ультра-адаптивная" денежно-кредитная и фискальная политика останутся, чтобы не испортить ситуацию", — сказала газете Wall Street Journal старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

При этом "француз" и немец" отстали от британского индекса вследствие выхода неоднозначной макростатистики. Так, объем промышленного производства в странах еврозоны в декабре снизился на 1,6% в месячном выражении, а в годовом — на 0,8%. Оба показателя упали сильнее прогнозов аналитиков. В то же время профицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре вырос до 29,2 миллиарда евро с 25,8 миллиарда в ноябре при ожидаемом снижении до 25,3 миллиарда.