Фьючерсы на фондовые индексы США растут в праздничный день
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в праздничный понедельник в США на оптимизме вокруг перспектив национальной экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,53%, до 31562 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 13844,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 3949,38 пункта.
Основные торги на фондовых биржах США проводиться в понедельник не будут в связи с национальным праздником – Днем президентов (Presidents Day). При этом торговля фьючерсами на американские фондовые индексы осуществляется.
"В центре внимания инвесторов находится бюджетная и монетарная поддержка экономики, ее восстановление и прибыль компаний, которые ожидаются в течение 2021 года", — цитирует газета Wall Street Jornal аналитика Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek). Эксперт добавила, что понедельник "будет более спокойным днем".
С начала года в США отмечается рост фондовых рынков, в результате которого основные биржевые индексы многократно обновили исторические максимумы. Инвесторы надеются, что пакет стимулов, предложенный новым президентом США Джо Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов, поможет улучшить состояние американской экономики, а вакцинация — снизить смертность от COVID-19.
https://1prime.ru/Financial_market/20210215/833043879.html