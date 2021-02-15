МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в праздничный понедельник в США на оптимизме вокруг перспектив национальной экономики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы растут вслед за азиатскими рынками

По состоянию на 13.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,53%, до 31562 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 13844,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 3949,38 пункта.

Основные торги на фондовых биржах США проводиться в понедельник не будут в связи с национальным праздником – Днем президентов (Presidents Day). При этом торговля фьючерсами на американские фондовые индексы осуществляется.

"В центре внимания инвесторов находится бюджетная и монетарная поддержка экономики, ее восстановление и прибыль компаний, которые ожидаются в течение 2021 года", — цитирует газета Wall Street Jornal аналитика Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek). Эксперт добавила, что понедельник "будет более спокойным днем".

С начала года в США отмечается рост фондовых рынков, в результате которого основные биржевые индексы многократно обновили исторические максимумы. Инвесторы надеются, что пакет стимулов, предложенный новым президентом США Джо Байденом на сумму 1,9 триллиона долларов, поможет улучшить состояние американской экономики, а вакцинация — снизить смертность от COVID-19.