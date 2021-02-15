МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на фоне оптимизма на рынке "черного золота", сумевшего закрепиться выше 63 долларов за баррель по марке Brent, и на западных площадках, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.48 мск рос на 1,15%, до 3466,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,93%, до 1490,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 45 копеек, до 73,27 рубля, курс евро — на 41 копейку — до 88,92 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,54% — до 63,39 доллара за баррель.

Европейские площадки растут до 1,66%, фьючерсы на ведущие биржевые индексы США — до 0,48%.

Индекс Мосбиржи в понедельник вырос, следуя за нефтью, а также реагируя на сохранение тенденции к повышению требуемой доходности вложений и спроса на риск, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

"Сенат не утвердил импичмент экс-президента (США — ред.) Дональда Трампа. Сохранение внутриполитической напряженности в США способно сдержать введение в среднесрочном периоде регулятивных и санкционных мер, направленных на сглаживание и подавление инвестиционного спроса, что оказывает поддержку рынкам", — говорит он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — бумаги "Центрального телеграфа" (префы растут на 3,92%, обыкновенные акции — на 1,38%), обыкновенные акции "ГАЗ" (2,82%), акции "М.Видео" (2,66%), "ВСМПО-Ависма" (2,52%), депозитарные расписки "Ленты" (2,12%), а также акции ОГК-2 (2%), "Норникеля" (1,85%), обыкновенные акции ТГК-2 (1,75%) и депозитарные расписки X5 (1,73%).

В лидерах снижения — акции ММК (-1,25%), НЛМК (-0,66%), депозитарные расписки HeadHunter Group (0,66%) и акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-0,64%).

ПРОГНОЗЫ

Основным фактором, поддерживающим высокий спрос на рисковые активы, остаются ожидания скорого решения проблемы пандемии, подкрепленные устойчивым снижением скорости распространения коронавируса в мире, а также массовой вакцинацией, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Это должно привести к быстрому восстановлению глобальной экономики, добавляет он.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 3521 пунктов, у индекса РТС — на двенадцатимесячном максимуме 1507 пунктов, указывает аналитик. В случае возобновления активного роста мировых рынков можно будет уже в начале недели проверить эти технические препятствия на прочность, считает эксперт.

Внешний фон благоприятствует продолжению позитивной динамики на отечественном рынке, однако технические факторы будут ограничивать рост, считает Осин из "Фридом Финанс". Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3410-3470 пунктов, добавил он.