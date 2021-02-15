События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 февраля
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,7%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль)
|-66,4
|-67
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль)
|61,8
|59,5
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|-0,7%
|-0,7%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-5,1%
|-5,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (февраль)
|58,3
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (январь)
|228,3 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль)
|3,5
|6,15
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (декабрь)
|11,78 млрд канад. долл
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2020/2020
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Яндекс — телеконференция менеджмента
|RUB
|ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ГМК Норильский никель — вебкаст, телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/Financial_market/20210215/833045533.html