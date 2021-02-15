МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне преобладания аппетита к риску на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,25%, или на 4,5 доллара, до 1818,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 1,28%, до 27,677 доллара за унцию.

Инвесторы в понедельник отдают большее предпочтение рисковым активам. Так, основные фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии завершили торги на максимуме с 1990 года, вслед за фондовыми рынками АТР растут и европейские биржи на 0,4-2%. Американские биржи закрыты в понедельник в связи с национальным праздником (День президентов).

Трейдеры оценивают перспективы восстановления мировой экономики в свете начала вакцинации от коронавируса в странах по всему миру и постепенного снятия ограничительных мер.

"Пока рынок укрепился, мы не ожидаем бычьих настроений", — полагают аналитики TD Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.