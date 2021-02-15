МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение операций с криптовалютами, однако ко второму чтению намерен уточнить целый ряд моментов и разобраться с отсутствием понятия "цифровая валюта" в Гражданском кодексе.

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Законопроект, внесенный правительством, в целях Налогового кодекса признает цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам криптовалюты рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

При этом, согласно законопроекту, доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ.

Однако бюджетный комитет в своем заключении отмечает отсутствие единого подхода к правовому регулированию отношений, возникающих по новым цифровым объектам.

Так, разработчики законопроекта вводят цифровую валюту в налоговые правоотношения и применяют термин "гражданско-правовая сделка" с цифровой валютой притом, что в Гражданском кодексе понятие "цифровая валюта" отсутствует и к объекту гражданских прав она не относится. В Госдуме объяснили, почему Пенсионный фонд неэффективен для россиян

Комитет также указывает, что законопроект определяет цифровую валюту как имущество, не уточняя его характера.

Глава бюджетного комитета Андрей Макаров предложил рассмотреть возможность внесения изменений в закон о цифровых финансовых активах с точки зрения определения соответствующих понятий и на этой основе посмотреть вопросы, связанные с изменением ГК.

"Чтобы не получилось так, что норма, которую мы принимаем, просто повисла бы в воздухе и не могла исполняться либо исполнялась бы, наоборот, как кто решит, то есть судебная практика пойдет вразнобой", — пояснил он.

Законопроект предусматривает, что цифровая валюта не подлежит амортизации, а операции, связанные с ее обращением, не признаются объектом обложения НДС.

Комитет намерен ко второму чтению уточнить, относятся ли к таким операциям организация выпуска и обращения в РФ цифровой валюты, а также само ее обращение.

У комитета также "вызывает сомнение" обоснованность наделения ФНС правом устанавливать порядок определения рыночной цены на цифровую валюту, поскольку это не соответствует положениям статьи 40 Налогового кодекса.

Комитет также полагает целесообразным уточнить перечень лиц, на которых возлагается обязанность сообщать в налоговый орган о получении права распоряжаться цифровой валютой, представлять отчеты об операциях с ней и об ее остатках.