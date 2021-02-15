МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером повышается против доллара и евро, отыгрывая рост аппетита к риску на внешних торговых площадках.

Обновление рынком нефти максимумов с января прошлого года помогает рублю обновлять высоты за несколько недель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.56 мск падал на 41 копейку, до 73,30 рубля, курс евро — также на 41 копейку, до 88,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар опускался до 73,13 рубля — минимума с 14 января, евро — до 88,78 рубля, минимума с 14 декабря прошлого года.

РУБЛЬ В СПРОСЕ

Российская валюта в понедельник повышается против доллара и евро, отыгрывая повышенный аппетит к риску на внешних торговых площадках, несмотря на то, что фондовые торги в США сегодня не проводятся. Там отмечается день президентов.

Инвесторы надеются, что пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов, предложенный новым президентом США Джо Байденом, поможет улучшить состояние американской экономики, а вакцинация — снизить смертность от COVID-19.

При этом стоимость барреля сорта Brent прибавляет 1,4%, до 63,3 доллара, оказывая поддержку рублю. В понедельник цена обновила максимумы с января прошлого года, поднявшись до 63,76 доллара.

Росту стоимости нефти способствует ряд новостей, вызывающих опасения за предложение сырья. Так, из-за экстремально холодной погоды в Техасе добыча сланцевой нефти там, по некоторым оценкам, может быть снижена на несколько сотен тысяч баррелей в день, также сообщается об отказе оборудования на нескольких перерабатывающих заводах. Это крупнейший регион добычи сланцевой нефти в США. Так, в ноябре там в среднем добывалось 4,65 миллиона баррелей нефти в сутки.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,6 тысячи за баррель сорта Brent – около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

На стороне российской валюты играют цены на нефть, получающие поддержку от роста риск-аппетитов и со стороны локальных факторов, в частности инцидента с перехватом саудовской коалицией заминированных дронов хуситов, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Рублю помогает также подготовка отечественных компаний к налоговому периоду февраля. Сдерживают укрепление рубля неустойчивый геополитический фон и слабая динамика спроса на рынке ОФЗ. По нашим оценкам, курс доллара во вторник сформируется в диапазоне 73-74 рубля", — добавил он.

Важным триггером для дальнейшего падения валют станет уход доллара ниже планки 73 рубля, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Это может случиться в ближайшие сутки. Однако риски коррекции доллара вверх тоже нельзя исключать. Рублевым "быкам" в последние два месяца лишь однажды удавалось закрыть сессию ниже 73 рублей. Чаще всего после приближения доллара к этому уровню происходит отскок вверх. Евро тоже с трудом удерживается ниже 88,8 рубля. Есть вероятность, что даже при растущей нефти во вторник произойдет его прирост в пределах 20 копеек", — оценил он.