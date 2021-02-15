МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в пределах 2,5%, трейдеры с оптимизмом оценивают перспективы по восстановлению экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 2,52%, до 6756,11 пункта, французский CAC 40 — на 1,45%, до 5786,25 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,42%, до 14109,48 пункта.

Трейдеры полагают, что успехи в вакцинации поддержат восстановление экономики региона и смогут сдержать риски новых ужесточений карантина. Росту индексов также способствовала общая позитивная динамика мировых рынков.

Наибольшее увеличение по итогам торгов показал британский FTSE 100 на ожиданиях по вакцинации. Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 15 миллионов человек, обе дозы — более 537 тысяч.

Как ожидается, в течение весны прививки от COVID-19 получит все совершеннолетнее население Великобритании.

В целом на мировых фондовых рынках наблюдался рост. Индексы Азии закрылись увеличением примерно на 1-2%, а японский Nikkei достиг отметки в 30 тысяч пунктов, впервые с 1990 года.

Вместе с этим объем торгов был снижен: были закрыты рынки Китая и Гонконга, торги в США также не проводились в понедельник в связи с национальным праздником — Днем президентов (Presidents Day).

Поддержало торги и ралли нефтяных цен. В ходе торгов котировки на нефть поднимаются на примерно на 1%. В результате акции британской BP plc подорожали на 6,5%, французской Total — на 4,5%, итальянской Eni — на 2,7%.