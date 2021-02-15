МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на укреплении рубля и на фоне позитива на рынке энергоносителей и на европейских площадках, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 1,6%, до 3481,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,35%, до 1496,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.09 мск снижался на 41 копейку, до 73,31 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 88,97 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,22% — до 63,19 доллара за баррель. Европейские площадки выросли до 2,52%.

В понедельник российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику благодаря поддержке со стороны внешнего фона, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Основным фактором, способствовавшим покупкам в наших акциях выступило обновление максимумов на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 63 долларов за баррель. Также росту способствовала динамика европейских площадок… При этом отсутствие торгов в США, где сегодня отмечают День президентов, способствовало снижению активности игроков и волатильности на рынках", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Белуга Групп" (16,31%), обыкновенные акции "Мечела" (3,53%), "Норникеля" (3,13%), "Русолово" (3,06%), депозитарные расписки "Ленты" (2,98%), а также префы "Центрального телеграфа" (2,65%), акции "ВСМПО-Ависма" (2,43%), "Лукойла" (2,28%), акции ОГК-2 (2,14%), акции "М.Видео" (2,11%).

"Норильский никель во вторник представит финансовые результаты за прошлый год по МСФО. Согласно нашим ожиданиям, выручка компании во втором полугодии увеличилась на 20% г/г, а EBITDA выросла на 40% г/г. Итоговая динамика котировок при этом во многом будет определяться решением компании по дивидендам и развитием ситуации относительно штрафов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах снижения – акции "Алросы" (-1,9%), ММК (-1,13%), Ozon (-0,96%), НЛМК (-0,83%) и префы "Мечела" (0,71%).

ПРОГНОЗЫ

После утреннего скачка вверх сегодняшнюю сессию российский рынок провел в узком диапазоне, а индекс Мосбиржи двигался в верхней половине диапазона 3400-3500 пунктов, отмечает Зварич из Промсвязьбанка. При этом он сделал существенный шаг к его верхней границе и историческим максимумам, установленным чуть выше 3500 пунктов, добавляет он.

Во вторник старт торгов может ознаменовать консолидация в российских акциях, вызванная отсутствием изменений внешнего фона – выходные в США и Китае, скудная макроэкономическая статистика, полагает аналитик.

"Во вторник инвесторы продолжат следить за прогрессом в одобрении новых фискальных стимулов в США и массовой вакцинации населения, сырьевыми ценами, а также геополитическим фоном. Из статистики дня выделим первую оценку ВВП еврозоны за четвертый квартал 2020 года, февральский индекс экономических настроений ZEW в Германии, в США – индекс производственной активности NY Empire State за минувший месяц. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник – 3430-3515 пунктов", — отмечает Михаил Бахтин из "БКС Мир инвестиций".