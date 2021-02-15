МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки "Газпром нефти", свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,83%, до 7,05 доллара, "Новатэка" — на 2,78%, до 192,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 3,32%, до 80,4 доллара, "Газпрома" — на 1,47%, до 6,21 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,21%, до 23,65 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 3,95%, до 35,76 доллара, "Северстали" — на 0,86%, до 17,51 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,29%, до 28,08 долларов.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 2,38%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 2,94%, до 14,88 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,83%, до 48,55 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,58%, до 9,63 доллара, "Магнита" — на 4,74%, до 15,9 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 3,18%, до 3,56 доллара.