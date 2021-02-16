МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Несколько правил общения с компаниями, предлагающими форекс-услуги, помогут избежать обмана, рассказал РИА Новости руководитель проекта "Отдел спецразработок" в "Технопарке Санкт-Петербурга", эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Подсчитано, сколько телефонные мошенники в среднем крадут за одну атаку

Функционируют форекс-мошенники, в основном, под видом пирамиды. Чаще всего мошенники используют "коробочные решения", то есть создают несколько сайтов, которые, за исключением логотипа и указанных контактов, полностью повторяют друг друга, рассказывает Бедеров.

"Схема "развода" простая. Сперва мошенники делают массовую рассылку, публикуют рекламные предложения на различных сайтах и в соцсетях. В этих объявлениях говорится, что, вложив, условно, 1 рубль, можно получить 10 рублей обратно. Затем злоумышленники создают вымышленные сайт брокера и личный кабинет, доступ к которому передают своей "жертве". В этом личном кабинете мошенники наравне с пользователем могут увидеть, на сколько пополнен счет", — рассказывает эксперт.

Далее пользователь приступает к игре на форекс-бирже и начинает выигрывать. Однако на самом деле эта "игра" программируется удаленно мошенниками. Увлеченный пользователь вносит еще больше денег, считая, что он заработал на этой "игре", а на самом деле все средства забирают себе мошенники. Как только "жертва" решает вывести свой выигрыш из личного кабинета, брокер утверждает, что на вывод, согласно соглашению, потребуется время. Этот процесс может длиться около месяца, после чего всякие контакты с брокером обрываются, а сайт – закрывается, поясняет он.

Как не попасться на таких мошенников? Самое главное — быть бдительным и не верить в чудо, важно помнить, что никакие пирамиды не работают, напоминает эксперт. Во-первых, нужно просто проверить, есть ли у форекс-дилера лицензия. Сделать это можно на сайте Банка России (в разделе "Список форекс-дилеров"), советует Бедеров. Если лицензии нет — форекс-дилер работает незаконно, говорит эксперт. Сейчас в России имеют лицензию ЦБ три компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс".

Во-вторых, всегда стоит внимательно проверять адрес сайта перед тем, как вводить данные для оплаты и переводить денежные средства. Согласно законодательству РФ, любой ресурс, проводящий обработку персональных данных граждан, должен располагаться на территории страны. Если хостинг расположен на территории иностранного государства — закройте вкладку и оборвите все контакты с этой конторой. Также если домен совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо, лучше не стоит с ним связываться, советует он. Сбербанк поможет клиентам выявлять звонки мошенников

Не стоит совершать сделки и покупки на сайтах со "странным" доменом, к примеру ".rus" вместо ".ru", или в названиях которых есть орфографические ошибки, такой сайт может оказаться фишинговым. Лучше через поисковик найти официальный сайт компании и проверить, есть ли там информация о конкретной акции или предложении, советует Бедеров.

При заключении договора и соглашения обязательно нужно проверять, с какой компанией подписывается договор. Официальная компания не будет присылать такие соглашения в формате PDF, а направит курьера с бумажными документами, говорит эксперт.

На самом сайте в документах должно быть также четкое указание на лицо, которое отвечает за работу сайта, представлены соглашения по работе с пользователями, данные по выставляемому счету — юрлицо это или физлицо.

Доверять эксперт советует только тем сайтам, которые используют протокол SSL (Secure Sockets Layer). В URL-адресе таких сайтов вместо "http" указано "https", а слева от адресной строки или снизу в строке состояния, как правило, появляется значок в виде закрытого замка. Если замка нет, вводить данные карты не стоит, резюмирует Бедеров.

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